الملك يحث على الالتزام باللقاح والإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

عمان- الغد- ذكر جلالة الملك أن وباء كورونا لم ينته بعد، مشيراً إلى وجود فيروسات متحورة تؤثر على عودة الحياة إلى طبيعتها كالسابق.

وأشار خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين اليوم الأربعاء إلى عودة المدارس للتعليم الوجاهي، مبيناً أن هنالك تطلعاً لعودة التعليم بنفس الأسلوب في الجامعات.

وشدد الملك على أهمية الالتزام بأخذ اللقاح واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كون الفيروس لا يزال موجوداً في العالم وينعكس على مختلف مناحي الحياة.

وأوضح أنه كلما توفرت الحماية اللازمة للناس فإن الأردن يستطيع إعادة قوته اقتصاديا واجتماعيا، معرباً عن ارتياحه لمستوى المملكة مقارنة مع دول الإقليم من نواحي توفير المطاعيم وعدد الإصابات.