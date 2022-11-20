الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة (صور)

الخور – حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في دولة قطر الشقيقة، اليوم الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

كما حضر جلالته، يرافقه سمو ولي العهد الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور.

وكان في استقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد لدى وصولهما ستاد البيت بمدينة الخور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأعرب جلالة الملك لسمو الشيخ تميم عن تمنياته لدولة قطر الشقيقة بالنجاح في استضافة بطولة كأس العالم، مشيدا بجهودها الكبيرة التي بذلتها من أجل تنظيم هذا الحدث العالمي.

وكان جلالة الملك وسمو ولي العهد حضرا حفل الاستقبال الذي أقامه سمو أمير دولة قطر لرؤساء وقادة الدول الذين وصلوا إلى قطر لحضور حفل افتتاح البطولة.

وحضر حفل الافتتاح ومباراة قطر والإكوادور، سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.–(بترا)