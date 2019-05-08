الملك يحضر مأدبة إفطار القوات المسلحة

عمان- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مأدبة الإفطار التي أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله إلى مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات.

وحضر مأدبة الإفطار سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وسمو الأمير راشد بن الحسن، ومدراء الأجهزة الأمنية، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة.

وأدى جلالة القائد الأعلى وسمو ولي العهد والحضور صلاة المغرب جماعة. – (بترا)