الملك يحيي بناة الوطن بشتى ميادين العمل بمناسبة يوم العمال

* الملك: فخور أن أكون بينكم اليوم لأنكم نموذج للعطاء والإنجاز والتميز والله يبارك فيكم وبسواعدكم.

* الملك: الأردنيون معروفون بإخلاصهم بالعمل…أنتم عنوان العطاء وبناة الوطن وبهِمّتكم الأردن دائما بخير.

* الملك يكرم مجموعة من العاملين في القطاعين العام والخاص من مختلف محافظات المملكة.

عمان – حيا جلالة الملك عبدالله الثاني الأردنيين والأردنيات بشتى ميادين العمل بمناسبة يوم العمال الذي يصادف اليوم الأربعاء.

وخلال احتفال حضره نحو 3 آلاف مواطن، من بينهم عمال وموظفون، أقامته أمانة عمان بهذه المناسبة، قال جلالته: “إخواني وأخواتي العمال، الله يعطيكم العافية. وأنا كثير فخور إني أكون بينكم اليوم لأنكم نموذج للعطاء والإنجاز والتميز. الله يبارك فيكم وبسواعدكم”.

وتابع جلالته “الأردنيون معروفون بإخلاصهم في العمل. وأنتم عنوان العطاء وبناة الوطن، وبهمتكم الأردن دائما بخير، وكل عام وأنتم بألف خير”.

وكرّم جلالة الملك، خلال الاحتفال الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية بمنطقة القويسمة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مجموعة من العاملين في القطاعين العام والخاص من مختلف محافظات المملكة، الذين يشكلون نماذج متميزة في العزيمة والإرادة والعمل والإنجاز. وتضمن الاحتفال استعراضا عسكريا قدمته موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تبعه استعراض لفريق المشاة الصامتة من مجموعة حرس الشرف.

كما تضمن فقرة غنائية للمطرب عمر العبداللات، تغنت بالوطن وجلالة الملك، وعرضا من الفلكلور الأردني قدمته فرقة أمانة عمان الكبرى للفنون الشعبية. وحضر الاحتفال رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، وعدد من الوزراء، وأمين عمان، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.- (بترا)