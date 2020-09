الملك يدعو لإعادة ضبط العولمة (فيديو)

-الملك يؤكد أن التنمية المستدامة الحقيقية التي تلمس كل الشعوب أثرها أضحت حاجةً ملحة للمساعدة على تخطي أزمة كورونا وتبعاتها.

-الملك: علينا أن نبدأ بإعادة النظر في نظامنا العالمي ليصبح أكثر تكاملاً ومنعةً وإنصافاً.

-الملك: إعادة بناء نظامنا العالمي نحو تعافٍ اقتصادي أكثر شمولاً تبدأ من الأساسات من خلال شراكات ثنائية وثلاثية وعلى مستوى الأقاليم.

-الملك: دفعت أزمة كورونا بالأردن نحو الاستثمار في قدراته لنساعد أنفسنا وغيرنا.

عمان- الغد- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في “قمة تأثير التنمية المستدامة” التي يعقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار “إعادة الضبط من أجل تنمية مستدامة”.

وينسجم شعار القمة مع مفهوم “إعادة ضبط العولمة” الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في المقال الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، في شهر نيسان الماضي.

وألقى جلالة الملك الكلمة الرئيسة في الجلسة الافتتاحية للقمة، تالياً نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم”أصحاب الفخامة، أصدقائي، يسعدني المساهمة في إطلاق هذا النقاش الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه في هذا الوقت الحرج، وأشكر صديقي العزيز، البروفيسور شواب، على تفانيه في العمل لإحداث تغييرٍ إيجابي في عالمنا.

إن التنمية المستدامة الحقيقية التي تلمس كل الشعوب أثرها، أضحت اليوم حاجةً ملحة أكثر من أي وقتٍ مضى، لمساعدتنا على تخطي أزمة كورونا وتبعاتها الإنسانية والاقتصادية والتي ستستمر إلى ما بعد الجائحة.

هذه الأزمة التي طالت جميع البلدان على نطاقٍ عالمي غير مسبوق، هي أيضاً فرصة لنا، إذا عملنا بحزم وبشكل جماعي. علينا أن نبدأ بإعادة النظر في نظامنا العالمي ليصبح أكثر تكاملاً ومنعةً وإنصافاً؛ إذ لن تزدهر العولمة في غياب الاهتمام بالمجتمعات الأكثر ضعفاً، فحالنا واحد، نحن نواجه الأزمات معاً، ومن الأفضل لنا أن ندرك ذلك بسرعة.

