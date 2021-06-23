الملك يدعو لتوسيع نطاق عمل قطاع خدمات الإسناد المحلي

عمان- الغد-دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه ممثلين عن قطاع خدمات الإسناد المحلي، إلى توسيع نطاق عمله، وزيادة قدرته على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة.

ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، إلى فرص العمل التي يوفرها قطاع خدمات الإسناد المحلي لأبناء المحافظات، وتسهيله العمل من المنزل وتمكين المرأة.

وساهم القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات خارجية وتوفير نحو 8 آلاف فرصة عمل، ويهدف إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية دور قطاع خدمات الإسناد المحلي في توفير الوقت والجهد على الشركات والمؤسسات، إضافة إلى دوره في زيادة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات للأردن، ونقل المعرفة.

ويوفر القطاع خدمات تنفيذ جزء من أعمال الشركات، أو المؤسسات المتعاقدة بالنيابة عنها، مثل خدمات مراكز الاتصال التي تستقبل استفسارات وملاحظات الزبائن، كما أنه ساهم في حل مشكلة إدخال البيانات خلال جائحة “كورونا”.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز عن القطاع، إذ قال ممثلوه إن إيراداته ارتفعت من حوالي 55 مليون دولار عام 2018، إلى 110 ملايين دولار عام 2020، لافتين إلى إمكانية استحداث مركز لتطوير المهارات والخبرات التي يحتاجها القطاع، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في إمكانيات الأردن كمركز لخدمات الإسناد المحلي.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة.