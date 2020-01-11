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الملك يرسل برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق

منذ 8 دقائق

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عمان- الغد- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

واستذكر جلالة الملك، في البرقية، مواقف جلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي نذر حياته لخدمة سلطنة عُمان الشقيقة وشعبها العزيز، وقيادة مسيرة البناء والتقدم والازدهار وترسيخ الأمن والاستقرار فيها، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وتقديم الدعم للأردن في كل الظروف.

وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بالفقيد الكبير، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد والأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

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