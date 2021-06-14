الملك يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 18

عمان- الغد- رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 18، للحاصلين على ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 4.

وشارك في البرنامجين ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وموظفون من وزارات ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى ضباط من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، وباكستان.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله الكلية، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وآمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.

وقال آمر الكلية العميد الركن عوض الطراونة إن الكلية تفخر بأن تُقدم للوطن والقوات المسلحة والدول المُشاركة، كوكبة جديدة من القيادات الواعدة التي تلقت في رحابها تأهيلاً علمياً وفكرياً متقدماً ينسجم مع متطلبات العصر، ويضاهي مستويات التأهيل الاستراتيجي العالي في كبريات الجامعات والمعاهد والأكاديميات في العالم.

ولفت إلى أن الكلية شهدت تقدما كبيرا، في سياق مواكبة متطلبات العصر الحديث، وتطبيقا لرؤى جلالة الملك، ورسالة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في التحديث والتطوير.

ودوّن جلالته كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن اعتزازه بمستوى التطور الذي وصلت إليه كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية على الصعيدين العسكري والأكاديمي.

وحضر حفل التخريج، سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير الأمن العام، وقائد سلاح الجو الملكي، ورئيس جامعة مؤتة، والملحقون العسكريون للسعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت وباكستان، المعتمدون لدى الأردن.