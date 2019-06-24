الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران (صور)

المفرق – رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/48، في كلية الملك الحسين الجوية.

وكان في استقبال جلالته، لدى وصوله موقع الاحتفال، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم قام جلالة القائد الأعلى بالتفتيش على طابور الخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة الملكية بنظامي المسير البطيء والعادي.

صور: الملك يرعى تخريج دورة مرشحي الطيران 48 في كلية الملك الحسين الجوية#الغد #الأردن pic.twitter.com/gjIMkAcN8X — جريدة الغد (@AlghadNews) June 24, 2019

وقال مفتي القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد الدرواشة، في كلمة له خلال الحفل، “نهنئكم في هذا اليوم الأغر بتخريج كوكبة من فرسان السماءِ، أعدتهم كلية الملك الحسين الجوية؛ ليكونوا نسورا يحلقون في سماء المجد، حاملين لواء الرجولة والشجاعة والإقدام، معتزين بقيادتهم الهاشمية الحكيمة التي نذرت نفسها للدفاع عن قيم الحق والخير والعدل، يحمون الحمى، ويدافعون عن المقدسات، لا تأخذهم في الحق لومة لائم، يرفعون رايات المحبة والسلام، ويشيدون صروح العلم والحضارة، وينبضون بالخير حيث حلُّوا، شعارهم (فلنبن هذا البلد، ولنخدم هذه الأمة(“.

وأضاف “سيبقى الأردن حصنا منيعا من حصون العرب والمسلمين، فهو أرض الحشد والرباط، وموطن الأنبياء والصالحين، فيه رجال نذروا أنفسهم للحق، صدقوا ما عاهدوا اللَّه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”.

وفي كلمة لآمر كلية الملك الحسين الجوية العقيد الركن الطيار محمد الجالودي قال “في هذا اليوم المبارك تتشرف كلية الملك الحسين الجوية بتخريج دفعة جديدة من حماة الوطن وصقور السماء والذين اختاروا الانضواء تحت راية الشرف والفداء، ذودا عن حمى الوطن وعن الحق سبيلا”.

وأضاف أن الخريجين أتموا جميع المتطلبات الأكاديمية والعملية بكل مهنية واحتراف، تحت إشراف كوادر مؤهلة وبأعلى درجات المهنية، لحمل الرسالة الهاشمية بكل قيمها ومبادئها والدفاع عن ثرى هذا الوطن، لافتاً إلى أنه تم هذا العام انضمام عدد من الفتيات لصفوف صقورنا البواسل.

بعد ذلك، قلّد جلالة القائد الأعلى الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الفائزين بالمراكز الأولى في تخصصاتهم.

وشاهد جلالته والحضور تمرينا عسكريا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعامودية، حيث نالت العروض إعجاب الحضور.

وحضر الاحتفال سمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ومدراء الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، وعدد من مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وذوو الخريجين والخريجات.