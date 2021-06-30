الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 50 (صور)

عمان – الغد – رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/50، في كلية الملك الحسين الجوية.

وكان في استقبال جلالته، لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.

وعزفت الموسيقى السلام الملكي، ثم جرى تقليد الأجنحة للخريجين والخريجات، وتوزيع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم.

وقال آمر كلية الملك الحسين الجوية العميد الركن الطيار محمد الجالودي في كلمة له إن الكلية تخرج دفعة جديدة من حماة وصقور السماء الذين اختاروا الانضواء تحت راية الشرف والفداء، ونذروا أنفسهم للذود عن حمى الوطن وعن الحق، مقدما التهنئة لجلالة الملك وللوطن بهذه الكوكبة المتميزة من النشامى والنشميات. ولفت مفتي القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد الدراوشة، إلى أنه وفي غمرة الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس الملكي، نزف كوكبة جديدة من الأبطال من صقور سلاح الجو الملكي، لتذود عن حمى الوطن وسمائه.

وتابع جلالته والحضور استعراضا عسكريا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية.

وحضر حفل التخريج سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وملحقون عسكريون من دول شقيقة وصديقة، وذوو الخريجين والخريجات.

الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/50 في كلية الملك الحسين الجوية #الغد #الأردن pic.twitter.com/QdFIE6nwGa — جريدة الغد (@AlghadNews) June 30, 2021