الملك يزور الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة

الكرامة – زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لمعركة الكرامة.

وتعد معركة الكرامة، التي قادها جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، من المعارك الخالدة في تاريخ القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سطر خلالها نشامى الجيش العربي أول نصر تاريخي تفخر به الأمة.

ولدى وصول جلالة القائد الأعلى، موقع الصرح التذكاري، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، حيث كان في استقبال جلالته، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وعزفت الموسيقى السلام الملكي، كما وضع جلالة الملك إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.

ودعا مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة لشهداء الجيش العربي، وشهداء معركة الكرامة بأن يرحمهم الله ويغفر لهم.

وقرأ جلالته والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، في حين عُزف لحن الرجوع الأخير.

كما استعرض جلالة القائد الأعلى أسماء شهداء الوحدات والتشكيلات التي شاركت في معركة الكرامة.