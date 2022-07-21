الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واطلع جلالته، خلال اجتماعه باللواء الركن الحنيطي، على سير خطط التطوير التي تنفذها القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

كما استمع جلالة الملك إلى إيجاز حول جهود القوات المسلحة على الحدود، وجاهزيتها للحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد جلالته اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة في مواقعهم كافة، وتقديره لما ينفذونه من واجبات بكل احترافية واقتدار.