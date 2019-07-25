الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

عمان – زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف الحنيطي، ومساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة.

واجتمع جلالة الملك بالحنيطي فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، حيث أكد جلالته اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وما وصلت إليه تشكيلاتها ووحداتها من جاهزية عالية ومستوى متميز.

كما أكد جلالة الملك اعتزازه وثقته بالقيادات الحالية للأجهزة الأمنية وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته بمهنية واحترافية عالية. -(بترا)