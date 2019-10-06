الملك يزور القيادة العامة

عمان- الغد- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كان في استقبال جلالته لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومديرو الأجهزة الأمنية.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحنيطي ومديري الأجهزة الأمنية فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

واطمأن جلالة القائد الأعلى على مستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدا اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبوها وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعدادا وتسليحا وتدريبا.