الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين بن طلال

عمان – الغد – زار جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيله، التي تصادف اليوم الأحد، وقاما بقراءة الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضعا إكليلاً من الزهور على الضريح.

الملك والملكة رانيا العبدالله وولي العهد، يزورون ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيله#الغد #الأردن #الحسين_بن_طلال pic.twitter.com/dpmLFAkJmE — جريدة الغد (@AlghadNews) February 7, 2021

وحيّت جلالته، لدى وصوله، ثلة من حرس الشرف، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.

كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والسادة الأشراف.

وزار الضريح، رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس القضائي، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس وكبار موظفي الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة وهيئة القضاء الشرعي، ومفتي عام المملكة وأعضاء مجلس الإفتاء، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار الضباط، ومدير المخابرات العامة وكبار الضباط، ومدير الأمن العام وكبار الضباط، ونائب أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من كبار الضباط المتقاعدين، وقائد جيش التحرير الفلسطيني وكبار الضباط.