الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

المفرق – زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث كان في استقبال جلالته لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية، وقادة التشكيلات في المنطقة.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.

وأمضى جلالة القائد الأعلى فترة من الوقت مع منتسبي قيادة المنطقة من ضباط وضباط صف وأفراد، مبدياً جلالته إعجابه بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منتسبو تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الشرقية في أداء الواجبات والمهام الموكولة إليهم.

وفي نهاية الزيارة، تناول جلالة الملك الغداء مع نشامى المنطقة. -(بترا)