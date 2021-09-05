الملك يزور مجمع المناصير الصناعي في القطرانة

عمّان – الغد – زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مجمع المناصير الصناعي، الذي يقع في لواء القطرانة ويضم مصنعا للإسمنت ومحطة لتوليد الطاقة.

واستمع جلالته، خلال جولة في المجمع رافقه خلالها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى شرح قدمه المدير التنفيذي لمجمع المناصير الصناعي، وائل أبو رميلة، أشار فيه إلى أن المجمع يوفر حوالي 750 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى حوالي 2500 فرصة عمل غير مباشرة، باستثمار تصل قيمته إلى مليار دينار.

وبين أبو رميلة أن المجمع يضم مصنعا للإسمنت بجميع أنواعه، كربونات الكالسيوم والسيليكا وكيماويات البناء والأسمدة، بالإضافة إلى محطة التوليد بطاقة 35 ميجا واط.

وللمجمع مكاتب إقليمية في 7 دول أخرى، ويقوم بتصدير منتجاته إلى 20 سوقا عالميا، وفقا لأبو رميلة.

ورافق جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.