أحمد التميمي

اربد – زار جلالة الملك عبدالله الثاني مصنع صمد لصناعة الالبسة في لواء المزار الشمالي باربد.

واستمع جلالته الى ايجاز عن المصنع من مديره هاشم جبرين.

وكان جلالة الملك وجه بإنشاء مصنع الألبسة خلال زيارة إلى المزار الشمالي لزيادة المشاريع التنموية وتوفير فرص عمل لأهالي اللواء قبل سنوات.

والمصنع جزء من مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية التابعة لوزارة العمل، وتم تمويل إنشائه ضمن (المبادرات الملكية) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبدأ المصنع الإنتاج مطلع العام، وهو يصنع ماركات عالمية من الألبسة، ويتم تصدير منتجاته إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي..

ويوظف المصنع نحو 120 أردنيا (معظمهم من الإناث) من المزار الشمالي، إذ سيتم رفع العدد إلى 400 عامل أردني \ أردنية من المناطق المجاورة بحلول نهاية العام الحالي.

والمصنع مثال على استثمار أردني خالص استفاد من التسهيلات التي تمنحها وزارة العمل والبيئة الاستثمارية في الأردن لتوفير فرص العمل للمجتمعات المحلية، وهو مثال على استمرارية الحركة الاقتصادية على الرغم من أثر الجائحة

وكانت وزارة العمل تعتقدت مع مستثمر أردني لتشغيل المصنع، وتغطي الوزارة بموجب العقد نصف رواتب العاملين في العام الأول من الإنتاج، بالإضافة إلى دفعها اشتراك الضمان للموظفين ومخصص المواصلات

يشار الى انه تم إنشاء 30 مصنعاً في جميع أنحاء الأردن، ضمن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، وفروا حوالي 7307 فرصة عمل لأردنيين.