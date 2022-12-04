الملك يزور مقام الشهيد ويتجول في المتحف الوطني للمجاهد بالجزائر

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر مقام الشهيد والمتحف الوطني للمجاهد في هضبة “الحامة”.

ووضع جلالته إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري في مقام الشهيد، وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الجزائر.

وفي المتحف الوطني، أقيم بمناسبة زيارة جلالة الملك معرض يوثق الدعم الذي قدمه الأردن للثورة الجزائرية، إذ استمع جلالته إلى شرح من مديرة المتحف حياة معمري حول المعرض.

كما جال جلالة الملك داخل أروقة المتحف الذي يتضمن معرضا للصور، قبل أن يدون كلمة في سجل الزوار.

وخلال جولة جلالته في هضبة “الحامة” المطلة على خليج الجزائر، قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الوزير المرافق لجلالة الملك، إيجازا حول المدينة القديمة والميناء والمناطق المحيطة.