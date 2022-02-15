الملك يستذكر رفاقه من كتيبة المدرعات

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عدداً من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين ممن خدموا بمعيته في كتيبة المدرعات الملكية الثانية، بمناسبة “يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى”.

واستذكر جلالته لحظات زمالته مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات بصورة نشرها عبر حسابه، الثلاثاء، على موقع تويتر.

وغرّد جلالته، قائلاً: مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددا، نلتقي في المكان ذاته لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي. خالص محبتي وتقديري لهم ولكل المتقاعدين العسكريين الأعزاء.