الملك يستقبل رئيسة كوسوفو السابقة

عمان – استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، رئيسة كوسوفو السابقة عاطفة يحيى آغا، والتي تزور المملكة للمشاركة في ورشة عمل يعقدها المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في عمان.

وحضر اللقاء سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.-(بترا)