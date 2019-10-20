الملك يستقبل رئيسة وزراء النرويج

عمان – استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، في اجتماع تناول العلاقات بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج للأردن في العديد من القطاعات التنموية.

وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، والوفد المرافق لرئيسة وزراء النرويج.-(بترا)