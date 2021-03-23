الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

عمان – الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفداً رسمياً رفيعاً من عدد من الوزراء المصريين، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

ونقل رئيس الوزراء المصري رسالة شفوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلالة الملك، أكد فيها اعتزازه بعمق العلاقات بين مصر والأردن، ووجه الدعوة لجلالته لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو البحرية” في منطقة جرجوب.

وحمّل جلالة الملك، رئيس الوزراء المصري تحياته للرئيس السيسي، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

تناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن ومصر، فضلا عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته، وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ومستشارة جلالة الملك للسياسات.