الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق (صور)

عمان- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر بسمان اليوم الأحد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، مشددا جلالته على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية منها.

كما تطرق إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، والوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في قصر بسمان #الأردن pic.twitter.com/oCBiwCQ9uf — RHC (@RHCJO) March 1, 2020