الملك يستقبل مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ويتلقى اتصالاً من عمران خان

عمان –الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط، الفريق السير جون لوريمر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خصوصا في المجالات الدفاعية.

وجرى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

من جانب آخر، تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، جرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين.