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الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي

منذ ساعتين
جلالة الملك عبدالله

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عمان – الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي نقل لجلالته رسالة من أخيه الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر.

وحمل جلالة الملك الوزير التونسي تحياته للرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وتونس، والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. كما جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية. وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير التونسي في عمان.

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