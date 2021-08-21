الملك يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد

العقبة – الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في العقبة اليوم السبت، وفدا إماراتيا برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تطرق إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ونقل سمو الشيخ طحنون إلى جلالة الملك تحيات أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات.

وحمّل جلالته، سموه تحياته لسمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات الشقيقة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك.