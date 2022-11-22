الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى في مجلس النواب النائب مارك تاكانو.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزها في مختلف المجالات.

وثمن جلالة الملك دعم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي للمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جرى بحث مساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وأشاد وفد الكونغرس بالعلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والولايات المتحدة، مثمنين دور الأردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وجهوده في استضافة اللاجئين.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان هنري ووستر.