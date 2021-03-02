الملك يشارك الأمانة احتفاءها بيوم مدينة عمان

عمان- الغد- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن سعادته بمشاركة أمانة عمان الكبرى الاحتفاء بـ “يوم مدينة عمان” الذي يصادف ذكرى وصول جلالة الملك المؤسس إلى عمان قبل 100 عام.

وثمّن جلالته، خلال لقائه اليوم الثلاثاء أمين عمان وعددا من مسؤولي الأمانة عبر تقنية الاتصال المرئي، جهود الأمناء السابقين وكل من عمل في هذه المؤسسة العريقة منذ تأسيسها.

وأشاد جلالة الملك بأتمتة الخدمات في الأمانة كأول مؤسسة وطنية تقدّم جميع خدماتها إلكترونياً، مُبدياً تفاؤله بقدرة مؤسسات الدولة على تسريع العمل نحو التطوير والإنجاز خلال المئوية الثانية.

وقدّم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عرضاً، أشار فيه إلى أتمتة 134 خدمة إلكترونية وبنسبة 100 بالمئة، ما خفّض عدد المراجعات من 18 مليون مراجعة سنوياً إلى 270 ألفا، كما جرى إطلاق خدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لـ 23 خدمة إلكترونية.

ولفت إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني لجلسات اللجان وقرارات الأبنية واجتماعات مجلس أمانة عمان، وبذلك تكون أول مؤسسة تعتمد التوقيع الإلكتروني، كما جرى تطبيق مشروع أمانة “لا ورقية” من خلال اعتماد نظام “تراسل” للمراسلات الحكومية.

وأشار إلى تطبيق الأمانة لنظام التفتيش الإلكتروني الموحد باستخدام الأجهزة اللوحية وتطبيقات الهواتف الذكية، وربط الأمانة إلكترونيا مع 30 وزارة ومؤسسة، وسيتم إطلاق مركز اتصال لمتابعة خدمات العملاء خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وعرض الشواربة مقطعاً مصوراً لمجسم “حديقة المئوية” التي ستقام بمنطقة ماركا وتضم صرحاً تذكارياً لمئوية الدولة الأردنية.

وكان مجلس الوزراء اعتمد الثاني من شهر آذار من كل عام يوماً لمدينة عمان، في إطار الاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.