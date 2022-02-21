الملك يشارك القوات الخاصة في تمرين “ضربة الصقور” – (صور)

عمان-الغد- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، نشامى القوات الخاصة في تمرين “ضربة الصقور”، الذي يحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية ومهربين.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله الموقع، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة.

ويهدف التمرين، الذي تضمن تنفيذ مهارات الاستطلاع من قبل القناصين ومعالجة الأهداف الطارئة، إلى تعزيز مفهوم إسناد وحدات حرس الحدود من قبل القوات الخاصة.

كما تضمن التمرين مشاركة قوة اقتحام أرضية، ورمايات من أسلحة خفيفة ومتوسطة وأسلحة م/د، وقوة جوية من الطائرات العمودية “بلاك هوك” و “ليتل بيرد”، لتنفيذ عمليات الاعتراض الجوي على أهداف تتمثل بآليات حادت عن منطقة الهدف.

وأظهر المشاركون في التمرين، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، دقة ومهارة عاليتين في تنسيق المهام والواجبات.

وأشاد جلالة الملك بجهود تنسيق العمليات المشتركة والاحترافية العالية في إصابة الأهداف، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وسلاح الجو الملكي.