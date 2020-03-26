الملك يشارك بحضور ولي العهد في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين

عمان – الغد – يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين المنعقدة في السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جلالة الملك عبدالله الثاني يشارك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حول تنسيق الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي pic.twitter.com/Re3LK7AhMh — RHC (@RHCJO) March 26, 2020