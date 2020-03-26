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الملك يشارك بحضور ولي العهد في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين المنعقدة في السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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