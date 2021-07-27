قمة ثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص في أثينا غداً

عمان- الغد- يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية، يوم غد الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا.

تبحث القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين الأردن وقبرص واليونان وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.