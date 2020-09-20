الملك يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي

عمان –الغد – يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم بعد غد الثلاثاء، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، حيث يلقي جلالته خطاباً في الجلسة العامة للاجتماعات، التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعلى هامش الاجتماعات، يشارك جلالة الملك في قمتين، تتناول الأولى التي يعقدها المنتدى الاقتصادي العالمي يوم غد الاثنين، تأثير التنمية المستدامة، فيما تركز الثانية، التي تنظمها الأمم المتحدة، على التنوع البيولوجي.