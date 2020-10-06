آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يشارك في حوار تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية

منذ ساعتين
جلالة الملك عبدالله الثاني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في السادس عشر من تشرين الأول الحالي، في حوار بورلوغ الذي تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، عبر تقنية الاتصال المرئي في الفترة ما بين 12-16 من هذا الشهر.
ويركز الحوار، الذي يعقد بمشاركة مسؤولين أمميين وممثلين عن منظمات غير حكومية ودبلوماسيين ومؤسسات دولية تعمل في قطاعات الزراعة والتصنيع والأمن الغذائي، على آليات تطوير قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي.
ويناقش المشاركون، على مدى خمسة أيام، أثر التغير المناخي على الأمن الغذائي، وإمكانية الوصول للغذاء والتساوي في فرص الحصول عليه، والتغذية، والاستثمار في الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين نوعية ووفرة الغذاء.
وتسعى مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، ومقرها في ولاية آيوا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تعزيز الإبداع والابتكار والتشجيع على العمل لتحسين نوعية وكمية الغذاء وتوفيره لمختلف الشعوب. -(بترا)

مقالات ذات صلة

إغلاق 184 منشأة وضبط 274 شخصاً خالفوا أوامر الدفاع

منذ 16 دقيقة

حجاوي لـ”الغد”: الحظر الشامل المقبل اضطراري بسبب الوضع الوبائي الخطير في الأردن

منذ 23 دقيقة

“التعليم العالي” تعلن قائمة الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى – رابط

منذ ساعة واحدة

محافظة: الحظر يؤجل انتشار الفيروس ولا يمنعه

منذ ساعتين
انتخابات 2020
35 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock