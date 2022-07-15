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الملك يشارك في قمة جدة السبت

1:19 م2022-07-15

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يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد السبت، في قمة جدة للأمن والتنمية، في المملكة العربية السعودية، التي يصل جلالته إليها قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ويعقد جلالته، على هامش القمة، لقاءات مع القادة المشاركين، لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات في الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية.

1:19 م2022-07-15
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