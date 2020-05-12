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الملك يشارك في مؤتمر العمليات الخاصة للصناعات في فلوريدا كضيف شرف

منذ 17 دقيقة

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عمان – شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، كضيف شرف في مؤتمر العمليات الخاصة للصناعات، الذي يُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية.
وبدأت أعمال المؤتمر التي تمتد من 11 – 15 أيار بمشاركة 247 ممثلاً عن 57 دولة من مختلف القطاعات العسكرية والصناعية والفكرية.
ويعد المؤتمر، الذي يُعقد سنوياً، أحد أهم الشراكات بين قيادات العمليات الخاصة الدولية والشركات الصناعية التقليدية وغير التقليدية للاستجابة لمتطلبات وتحديات قدرات الوحدات الخاصة الناشئة على مستوى العالم، حيث سيسهم هذا التعاون في عملية المواءمة في بناء قدرات تلك الوحدات.-(بترا)

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