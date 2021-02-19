الملك يشارك في مؤتمر دولي يعقده معهد بروكنجز الشهر الحالي

عمان- الغد- يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر دولي يعقده معهد بروكنجز في واشنطن افتراضياً، في الفترة بين 22- 26 من الشهر الحالي، تحت عنوان “الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة”.

ويعد معهد بروكنجز، الذي تأسس عام 1916، أحد أهم مراكز الأبحاث المؤثرة في دوائر صنع القرار في العالم، ويختص في شؤون السياسات الدولية، والدراسات والأبحاث، وموضوعات الاقتصاد العالمي والتنمية. وكان جلالة الملك المتحدث الرئيسي في حفل إطلاق مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنجز عام 2002.

ويأتي المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وأكاديميين، في إطار جهود تعزيز التواصل وبناء التفاهم بين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المنطقة.