الملك يؤكد أهمية دور القطاع الخاص والإعلام في تحديد الحزم التحفيزية القادمة

عمان – الغد- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، في جانب من ورشة العمل الرابعة، ضمن سلسلة ورشات بدأت الأسبوع الماضي، للخروج ببرنامج اقتصادي واضح.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور القطاع الخاص والإعلام في تحديد الحزم التحفيزية القادمة، بحيث تنعكس نتائجها إيجابيا على الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة أمس، سيتم إطلاق عدة حزم أخرى لتحفيز الاقتصاد خلال العام القادم، مما يتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وشارك في الورشة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، وشخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية.