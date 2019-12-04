الملك يشارك متطوعين في صيانة مدرسة بمنطقة الحلابات (صور)

عمان – الغد – فاجأ جلالة الملك عبدالله الثاني مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة أثناء مشاركتهم بأعمال الصيانة لمدرسة الحلابات الشرقي الثانوية للبنين في منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء ضمن حملة لتزهو مدارسنا إحدى حملات أردن النخوة.

وشارك جلالته بأعمال الصيانة للمدرسة من دهان وصيانة المقاعد وزراعة حديقة المدرسة، وقد رافق جلالته عدد من المتطوعين من مختلف محافظات المملكة للمشاركة في صيانة المدرسة، في رسالة موجهة للشباب لحثهم على العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف الخامس من شهر كانون الأول من كل عام.













الملك يشارك متطوعين في صيانة مدرسة بمنطقة الحلابات