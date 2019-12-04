آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يشارك متطوعين في صيانة مدرسة بمنطقة الحلابات (صور)

منذ 10 دقائق
الملك يشارك متطوعين في صيانة مدرسة بمنطقة الحلابات
الملك يشارك متطوعين في صيانة مدرسة بمنطقة الحلابات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – فاجأ جلالة الملك عبدالله الثاني مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة أثناء مشاركتهم بأعمال الصيانة لمدرسة الحلابات الشرقي الثانوية للبنين في منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء ضمن حملة لتزهو مدارسنا إحدى حملات أردن النخوة.

الملك في منطقة الحلابات
الملك في منطقة الحلابات

وشارك جلالته بأعمال الصيانة للمدرسة من دهان وصيانة المقاعد وزراعة حديقة المدرسة، وقد رافق جلالته عدد من المتطوعين من مختلف محافظات المملكة للمشاركة في صيانة المدرسة، في رسالة موجهة للشباب لحثهم على العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف الخامس من شهر كانون الأول من كل عام.

الملك يشارك متطوعين في صيانة مدرسة بمنطقة الحلابات
الملك يشارك متطوعين في صيانة مدرسة بمنطقة الحلابات

مقالات ذات صلة

لجنة فلسطين النيابية تجتمع بوزير المالية "بترا"

وزير المالية: الموافقة على 640 طلب تملك عقار لأبناء غزة.. ودراسة 113

منذ 33 دقيقة
دائرة الأراضي

الصوافين : لا ملكيات لإسرائيليين في الاردن

منذ ساعة واحدة
أمطار"ارشيفية"

الخميس والجمعة باردان وماطران.. تعرفوا على آخر تحديث للمنخفض

منذ ساعتين

تكفيل وضاح الحمود بـ 100 ألف دينار

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock