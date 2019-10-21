الملك يشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وملموسة للواقع الاقتصادي

عمان- الغد- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، جانبا من ورشة شاركت فيها شخصيات اقتصادية وبرلمانية وأكاديمية وإعلامية.

وأكد جلالة الملك ضرورة العمل بجدية وبمشاركة الجميع، لإيجاد حلول جذرية وملموسة للواقع الاقتصادي، والمضي قدما في تنفيذ البرامج التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين بأقصى سرعة ممكنة.

وتأتي هذه الورشة، في إطار ورشات متعددة سيتم عقدها لاحقا، تستهدف التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والمالية والأكاديمية ورجال الأعمال، للخروج ببرنامج عمل تشاركي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وشارك في الورشة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، ورئيس اللجنة المالية في مجلس الأعيان، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب.