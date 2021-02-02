الملك يشدد على عدم التراخي في المعركة ضد كورونا

عمان- الغد- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، شخصيات من محافظات عدة، في إطار حرص جلالته المستمر على التواصل مع أبناء الوطن وبناته.

ولفت جلالته إلى أن المعركة ضد وباء “كورونا” لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التراخي، ومواصلة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة، لضمان المضي قدماً في خطة فتح القطاعات بشكل آمن، والتخفيف من انتشار الفيروس.

وأكد جلالة الملك مواصلة الأردن، في مئويته الثانية، جهود الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للعمل على تطوير القطاع الزراعي في مناطق المملكة.

من جهته، لفت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أنه تم التوافق بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب، على التواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تطوير وتجويد القوانين الناظمة للحياة السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواصلة تطوير عمل القطاع الإداري، لتحسين الأداء ومعالجة بعض مواطن القصور التي طالته.

بدورهم، لفت الحضور إلى أهمية مضامين مقابلة جلالة الملك مع وكالة الأنباء الأردنية وشموليتها، حيث حملت عدداً من الرؤى والتوجيهات الملكية للتطوير في مختلف القطاعات، وخصوصاً الإصلاح الإداري والقوانين الناظمة للحياة السياسية.

وأشاروا إلى ضرورة البناء على إنجازات الدولة الأردنية، لافتين إلى أهمية جذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل، وإنشاء ودعم المشاريع الزراعية بما يخدم المزارعين والشباب، إضافة إلى دراسة فتح القطاع السياحي في حال سمح الظرف الوبائي، لأهميته الاقتصادية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وعدد من مستشاري جلالة الملك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.