الملك يشيد بجهود منتسبي الدفاع المدني وأدائهم المتميز خلال أزمة كورونا

عمان– أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمستوى المتطور لمنتسبي الدفاع المدني والأداء المتميز الذي أظهروه منذ بداية أزمة كورونا، وعملهم الدؤوب على مدار الساعة لتلبية النداءات الطارئة للمواطنين. وأكد جلالته، خلال زيارة رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين، ضرورة تسخير جميع الإمكانات لتجاوز الأزمة وتوفير الحماية للمواطنين والاستمرار بالعمل بذات الوتيرة.

واطمأن جلالة الملك على سير خطط مديرية الأمن العام للتعامل مع فيروس كورونا ومستوى الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني للمواطنين.

واستمع جلالة الملك، خلال الزيارة، لأحد الأطباء حول الإمكانيات المتوفرة في إحدى العيادات المتنقلة، وآلية عملها لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين في مواقعهم.

وعرض مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، إيجازاً أمام جلالة الملك، أكّد فيه أنه ومنذ بدء الأزمة، تم رفد ودعم مديرية الدفاع المدني ومساندتها من جميع تشكيلات الأمن العام، لتستطيع الاستجابة للظرف الاستثنائي الذي تطلب مضاعفة جهود الإنقاذ والإسعاف، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقدّم مدير الدفاع المدني العميد أنور الطراونة شرحاً حول الخطط التي وُضعت للتعامل مع أزمة كورونا منذ بدايتها، من خلال استخدام نظام الإنذار المبكر وتجهيز جميع سيارات الإسعاف وتوزيعها بالشكل الذي يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار إلى تعاون المديرية مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني لتجهيز 210 سيارات إسعاف كعيادات متنقلة تصل للمواطنين وتقدم لهم الخدمات الطبية والعلاجية حيثما كانوا بواسطة أطباء مرافقين لسيارات الإسعاف من دون الحاجة لمراجعة المستشفيات.

ولفت إلى الدور الذي تقوم به خمسة فرق للتعامل مع المواد الخطرة، حيث قامت منذ بداية الأزمة بتطهير وتعقيم ما يقارب أربعة آلاف موقع وآلية.

–(بترا)