الملك يشيد خلال لقائه الرئيس العراقي بنجاح عقد مؤتمر بغداد

بغداد – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائهما في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الزعيمان، خلال اللقاء، اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد جلالة الملك دعم الأردن للعراق الشقيق حكومة وشعباً، مشيداً بنجاح عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ولفت جلالته إلى دور العراق المحوري، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في سياق الجهود العراقية لتعزيز التعاون بالمنطقة بما يسهم في استقرارها وازدهارها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة.