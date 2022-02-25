الملك يصل إلى أبوظبي

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله،الجمعة، إلى أبوظبي.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالتيهما لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية.

ويجري جلالته مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، مباحثات تتناول العلاقات المتينة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

كما يتسلم جلالة الملك وجلالة الملكة جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2022.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائباً لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.