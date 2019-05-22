الملك يصل إلى الإمارات

عمان- الغد- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، في زيارة يرافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار البطين في العاصمة أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في الإمارات وأركان السفارة.