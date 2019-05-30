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الملك يصل إلى السعودية

منذ ساعتين

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عمان- الغد- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حيث يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، وأعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالة الملك، وعدد من كبار المسؤولين.

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