الملك يصل القاهرة

عمان- الغد- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة، اليوم الاثنين، في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته في مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

كما كان في الاستقبال السفير الأردني في القاهرة، وأركان السفارة.

وكان جلالته غادر أرض الوطن اليوم الاثنين، متوجها إلى مصر، حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة.

ومن القاهرة يتوجه جلالة الملك إلى تونس، حيث يقدم جلالته العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.