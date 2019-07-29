أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يصل القاهرة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة، اليوم الاثنين، في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته في مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

كما كان في الاستقبال السفير الأردني في القاهرة، وأركان السفارة.

وكان جلالته غادر أرض الوطن اليوم الاثنين، متوجها إلى مصر، حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة.

ومن القاهرة يتوجه جلالة الملك إلى تونس، حيث يقدم جلالته العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.

مقالات ذات صلة

الملك والسيسي يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي

منذ دقيقة واحدة

الحكومة: ارتفاع ملحوظ على أسعار المشتقات النفطية بشهر تموز

منذ 9 دقائق

5 قتلى في احتجاجات وسط السودان

منذ 24 دقيقة

الضمان: الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لتحديث بيانات ضباط ارتباط المنشآت

منذ 26 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock