الملك يطلع على أحد مباني الأمن العام غير المستغل لتحويله إلى مدرسة بمعان

معان – اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في محافظة معان خلال جولته إلى مناطق الجنوب، على أحد المباني التابعة لمديرية الأمن العام غير المستغلة، والتي سيتم تحويلها إلى مدرسة أساسية لخدمة أبناء المنطقة، لتحل مكان مدرستين مستأجرتين.

ويأتي هذا الإجراء بناء على التوجيهات الملكية السامية لمدير الأمن العام، بعد عملية دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، بأن يتم تحويل المباني التي سيتم الاستغناء عنها نتيجة للدمج إلى مشاريع تنموية ومدارس ومراكز صحية، لخدمة المواطنين وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

ورافق جلالته في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.–(بترا)