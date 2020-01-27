آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يطلع على أحد مباني الأمن العام غير المستغل لتحويله إلى مدرسة بمعان

منذ 11 دقيقة
جلالة الملك عبد الله الثاني- الغد
جلالة الملك عبد الله الثاني (ارشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

معان – اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في محافظة معان خلال جولته إلى مناطق الجنوب، على أحد المباني التابعة لمديرية الأمن العام غير المستغلة، والتي سيتم تحويلها إلى مدرسة أساسية لخدمة أبناء المنطقة، لتحل مكان مدرستين مستأجرتين.
ويأتي هذا الإجراء بناء على التوجيهات الملكية السامية لمدير الأمن العام، بعد عملية دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، بأن يتم تحويل المباني التي سيتم الاستغناء عنها نتيجة للدمج إلى مشاريع تنموية ومدارس ومراكز صحية، لخدمة المواطنين وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
ورافق جلالته في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.–(بترا)

مقالات ذات صلة

سمارة يؤكد استمرار إضراب المهندسين ليوم غد الثلاثاء

منذ 14 دقيقة

الأمن تطلق حملة توعوية حول المخدرات بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن والجمعية الملكية

منذ 58 دقيقة

ترامب: البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط غدا الثلاثاء

منذ ساعة واحدة

الملك يطلع على أحد المشاريع المستفيدة من برنامج انهض في معان

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock