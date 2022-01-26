الملك يطلع على استعدادات المؤسسات وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للاطلاع على استعدادات المؤسسات وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز، ضرورة أن يكون مستوى التنسيق والتعاون عاليا بين مختلف الأجهزة، لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ، بطريقة تعكس المهنية العالية التي تتمتع بها هذه المؤسسات.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود التي يبذلها جميع العاملين في غرف العمليات والميدان.

واستمع جلالته، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى إيجاز من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومحافظي عمان والطفيلة وعجلون، بحضور محافظي الميدان، عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المنخفض الجوي، لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل بشكل متواصل على فتح الطرق سواء الرئيسية أو الفرعية في حال إغلاقها.

وجرى التأكيد، خلال الإيجاز، على جاهزية المستشفيات، واستدامة الطرق المؤدية إليها، وتأمين نقل الحالات المرضية الطارئة ومرضى غسيل الكلى، وحالات الولادة، إضافة إلى تجهيز مراكز للإيواء، وفرق طوارئ ميدانية لمعالجة أية انقطاعات في التيار الكهربائي.

ورافق جلالته، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة.