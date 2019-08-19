الملك يطمئن في اتصال هاتفي على صحة أمير الكويت

عمان – أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن جلالته خلاله على صحة سموه، إثر العارض الصحي الذي تعرض له، وتعافى منه بحمد الله تعالى.

وأعرب جلالة الملك، خلال الاتصال، عن تمنياته لسمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية. -(بترا)